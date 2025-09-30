Manche. Le SDIS recherche des sapeurs-pompiers volontaires

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche a lancé une campagne pour recruter de nouveaux volontaires, jeudi 25 septembre. Il y a 2 090 volontaires dans les 50 centres de secours du département. Ils représentent 80% des pompiers du territoire, et ils assurent 80% des interventions en zone rurale et 50% en milieu semi-urbain. Attention toutefois, l'engagement ce n'est pas être corvéable à merci.

120 à 130 volontaires à recruter chaque année

"Ce n'est pas parce qu'on s'engage que c'est open-bar et qu'on peut être sollicité tout le temps. C'est à côté de son activité professionnelle", détaille Vincent Grégoire, chargé de développement et promotion au SDIS de la Manche. Dans les centres de secours avec uniquement des sapeurs-pompiers volontaires, il existe un système d'astreinte d'un week-end par mois et une nuit par semaine. Les premiers appelés sont ceux qui sont disponibles et pas au travail. Quand une convention est signée avec un employeur, le salarié peut partir en intervention si son activité le permet. "Mais c'est sur des créneaux précis et on a un système d'alerte qui vient d'abord solliciter les personnes qui sont sur leur temps personnel", précise le pompier. Chacun a son planning à l'année pour pouvoir organiser son temps. Les pompiers font un effort pour assurer un équilibre entre vie professionnelle, personnelle et engagement volontaire, afin de garder les volontaires.

L'autre pan de la campagne d'engagement repose sur l'esprit d'équipe au sein des pompiers volontaires. "Chez les sapeurs-pompiers, on n'intervient jamais seul. Ce qu'on voulait mettre en avant c'était à la fois le collectif de travail, avec le pendant de la personne en civile et en pompier, et en soulignant le côté convivial de la vie au centre de secours", explique Vincent Grégoire. Chaque année, pour assurer un renouvellement, il faut recruter entre 120 et 130 volontaires par an, avec des disparités de besoin entre les centres de secours.

Le côté convivial et vie d'équipe est mis en avant, tout comme le niveau d'engagement demandé. - SDIS 50