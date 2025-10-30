En ce moment We Pray COLDPLAY
Près de Forges-les-Eaux. Un bâtiment agricole ravagé par les flammes, les pompiers mobilisés

Sécurité. Ce jeudi 30 octobre, un feu s'est déclaré dans un bâtiment agricole situé à Mauquenchy. 25 pompiers se sont rendus sur place pour maîtriser les flammes.

Publié le 30/10/2025 à 18h03 - Par Justine Carrère
Jeudi 30 octobre, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole situé à Mauquenchy. Les pompiers se sont rendus sur place. Il n'y a pas eu de blessés. - Illustration

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 30 octobre vers 13h20 au niveau de la route de la Chaule à Mauquenchy près de Forges-les-Eaux. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu de bâtiment agricole d'une surface de 500m2 complètement embrasée, qui servait à stocker de la paille et du matériel. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

25 pompiers

Peu avant 15h, 25 pompiers étaient sur place. Vers 16h40, les soldats du feu ont réussi "à limiter la propagation du sinistre" et l'intervention était toujours en cours.

