Près de Forges-les-Eaux. Un bâtiment agricole ravagé par les flammes, les pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 30 octobre vers 13h20 au niveau de la route de la Chaule à Mauquenchy près de Forges-les-Eaux. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu de bâtiment agricole d'une surface de 500m2 complètement embrasée, qui servait à stocker de la paille et du matériel. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.
25 pompiers
Peu avant 15h, 25 pompiers étaient sur place. Vers 16h40, les soldats du feu ont réussi "à limiter la propagation du sinistre" et l'intervention était toujours en cours.
