Fraudes : la TCAR et les finances publiques s'unissent

Officialisé ce mercredi 26 juin, le protocole prévoit une meilleure répartition des rôles entre la TCAR et la Direction régionale des finances publiques (DRFIP). Objectif : améliorer le recouvrement des amendes en incitant notamment au paiement immédiat (via des terminaux carte bleue). "Une coopération accrue des acteurs du recouvrement amiable (TCAR) et contentieux (DRFIP) est indispensable pour mettre en place en commun une politique de dissuasion et de répression des délits constatés sur le réseau des transports rouennais", expliquent les principaux concernés.