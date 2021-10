Circulation à Rouen : le plan d'urgence de la Crea

Le plan d'action de la Crea, auquel viennent se greffer plusieurs initiatives de la Ville de Rouen et du Conseil général de Seine-Maritime, a été dévoilé ce vendredi 9 novembre. "Nous voulons faire passer trois messages, s'est exprimé Frédéric Sanchez, le président de la communauté d'agglomération. Il faut utiliser les transports en commun, privilégier le covoiturage et favoriser l'extension des horaires variables dans les administrations et les entreprises". Plusieurs mesures concrètes ont été annoncées :

Parkings relais. Rappelant l'importance de ces aires de stationnement situés à proximité des grands réseaux de transports en commun structurants (métro, Teor, ligne 7 de bus), la Crea a précisé qu'ils pourraient accueillir au total 3.000 véhicules dès lundi 12 novembre. "Ce week-end, nos équipes vont s'occuper de leur fléchage", a indiqué Frédéric Sanchez.

De nouveaux parking relais vont voir le jour prochainement : centre socio-culturel Malraux rue Couperin à Rouen (19 novembre, 150 places), "Shell", "Mairie de bois-Guillaume" (40 places, 13 novembre), Notre-Dame-de-Bondeville, "Mairie V. Schoelcher" (35 places, fin d'année 2012), anciennes Fermetures Eclair à Petit-Quevilly, métro "Charles de Gaulle" (40 places immédiatement, 150 à 200 d'ici à la fin de l'année).



Tarifs spéciaux. La Crea a décidé "d'encourager l'utilisation des transports en commun" en proposant une carte Astuce gratuite, créditée de 10 voyages, aux non-abonnés. Un abonné pourra quant à lui bénéficier d'une offre de parrainage (un avoir de 10% sur son prochain achat de titre) s'il réussit à parrainer un nouvel abonné.

Moyens humains. Des policiers municipaux de la ville de Rouen mais également de la police nationale sont déployés aux points stratégiques de l'agglomération, afin de réguler au mieux la circulation. Ils seront situés sur les ponts Corneille, Boieldieu rive gauche et Jeanne d'Arc, place Beauvoisine, place Carnot. La Crea va aider financièrement la ville de Rouen pour recruter les moyens humains supplémentaires.

Les bus et cars de la Région et des Départements de Seine-Maritime et de l'Eure pourront emprunter les voies réservées de la ligne 7.



Transports en décembre. Lors des week-ends des 8, 9 décembre, 15-16 et 22-23, la fréquence des métros, Teor et des bus de la ligne 7 sera renforcée, pour devenir "proche de la fréquence des jours de semaine".

Filo'R. Dès janvier, trois nouveaux Filo'R, le service de mini-bus à la demande, seront mis en service entre les plateaux Est et le Pôle multimodal de Oissel. Pas sûr que cela suffise à régler le problème des déplacements entre les plateaux Est, particulièrement impactés, et le centre...

Nouveaux bus. Frédéric Sanchez a annoncé avoir passé dans l'urgence une commande de 20 nouveaux bus, pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Il viendront renforcer peu à peu certaines lignes de l'agglomération.

Vélos. La Crea subvientionnera tout achat par un habitant de l'agglo d'un vélo à assistance électrique neuf ou d'un vélo pliant neuf, dans la limite d'un plafond respectivement de 300 et 150 €.

La ville informe. A partir du lundi 19 novembre, la ville de Rouen va lancer un nouveau site internet d'informations en temps réel de la situation du trafic, estimation des temps de trajet, fréquentation des parkings souterrains gérés par Rouen Park, disponibilité des stations Cy'clic... trafic.rouen.fr

Covoiturage. Les collectivités locales espèrent un usage accru du covoiturage. Elles renvoient au site géré depuis 2008 par le Conseil général de Seine-Maritime : covoiturage76.net. Par ailleurs, la Crea ouvre une nouvelle aire de covoiturage sur le parking de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, à Boos.

Travail. La Crea appelle également les administrations et les entreprises à favoriser la flexibilité des horaires et plages de travail. Dans ce sens, les 1.000 agents de la Crea pourront bénéficier de tels aménagements dès lundi.

Ordures. Pour ne pas perturber davantage la circulation, aucun camion-poubelle ne circulera en ville entre 7h et 9h du matin. De la même manière, tous les travaux d'eau et d'assainissement prévus en milieu urbain et sur les axes passants sont gelés.