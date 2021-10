Circulation à Rouen : attention au "mardi noir" ?

"Nous nous attendions à un lundi noir et, aujourd'hui à midi, ce lundi noir a semble-t-il été évité. Nous devons toutefois rester extrêment vigilants : les actions entreprises aussi bien par la Région, le Département, la Crea que par la Ville ont joué leur rôle pour écarter toute paralysie de Rouen... Mais s'il n'y a pas eu de lundi noir, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mardi noir !", ont mis en garde les deux élus, dans un communiqué de presse commun.

Selon la Ville et la Crea, les transports en commun ont fonctionné normalement en début de journée. "L'agence TCAR a connu une forte affluence ce matin, deux fois plus de personnes étaient venues se renseigner ou prendre un titre de transport", précisent les collectivités, qui notent une fréquentation en hausse des parkings-relais.

Bilan du trafic, lundi 12 novembre au matin :

- La circulation entre la place Saint-Paul et l'entrée du pont Corneille a enregistré d'importants ralentissements entre 7h30 et 8h00.

- L'avenue Jean-Rondeau, le pont Guillaume-le-Conquérant et le carrefour de la Motte, dans le sens sud/nord, ont accusé de sérieux blocages entre 7h45 et 8h30.

- Les abords des places Saint-Hilaire et Cauchoise étaient assez fluides. En revanche, les boulevards, entre la place du Boulingrin et la Gare, ont connu une circulation au pas entre 7h45 et 8h15, mais ce d'une manière assez comparable au trafic traditionnel en cette heure de pointe.

- Autre point sensible recensé : la traversée des quais et de la Seine à hauteur du pont Corneille dans le sens nord/sud, de la place Carnot (rive gauche) au quai Gaston-Boulet (rive droite).

- Points noirs : saturation de la SUD III et de l'avenue de la Libération, remontée difficile de l'avenue Jean-Rondeau jusqu'au pont Guillaume-le-Conquérant, traversée contrainte de la Seine à hauteur du pont Corneille dans le sens nord-sud et blocage place Saint-Paul.