Concert. Repéré par Jul à ses débuts, le rappeur TK s'invite à Saint-Lô pour ramener le Sud au Milton

Originaire des quartiers nord de Marseille, TK s'est imposé comme l'un des visages montants de la musique urbaine française. Révélé sur les réseaux sociaux et repéré par Jul à ses débuts, l'artiste s'est rapidement distingué par une énergie communicative, des toplines dansantes et un masque signature.

Sa notoriété grandissante et ses millions d'écoutes en ligne font de lui l'un des artistes en vogue du moment, avec cette vraie touche emblématique des rappeurs du Sud dans les sonorités, les flows et l'accent, qui prolonge l'été et qui rend ce rap si identifiable.

Un showcase exclusif au Milton de Saint-Lô

Le Milton, célèbre club de Saint-Lô, recevra TK en showcase exclusif le vendredi 14 novembre 2025. Une soirée qui s'annonce déjà électrique, entre performances live, DJ sets et ambiance survoltée jusqu'au petit matin. Les portes ouvriront dès 23h, pour une nuit de musique et d'énergie jusqu'à 6h.

Les billets sont disponibles sur la billetterie en ligne du Milton : milton.placeminute.com

Une date attendue par tous les fans de rap français

Ce showcase inédit à Saint-Lô (et en Normandie !) s'annonce comme l'un des événements musicaux à ne pas manquer ce week-end. Pour les amateurs de rap, c'est une occasion unique de voir TK de près, dans un cadre intimiste avant qu'il ne remplisse les plus grandes salles de France.

Le Milton promet une ambiance propice à la fête : lumières, sons, et un public prêt à faire vibrer Saint-Lô au rythme du Sud.