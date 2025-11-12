En ce moment Hand in my pocket Alanis MORISSETTE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Concert. Repéré par Jul à ses débuts, le rappeur TK s'invite à Saint-Lô pour ramener le Sud au Milton

Loisir. Vendredi 14 novembre 2025, la discothèque Le Milton, à Saint-Lô, accueillera TK, l'artiste marseillais, étoile montante de la scène urbaine française. Un showcase intense attendu par les fans de rap dans toute la Normandie.

Publié le 12/11/2025 à 11h39 - Par Mathilde Rabaud
Concert. Repéré par Jul à ses débuts, le rappeur TK s'invite à Saint-Lô pour ramener le Sud au Milton
Repéré par Jul, TK enflamme Saint-Lô : le rappeur marseillais débarque au Milton le 14 novembre. - TK - Monoi Paillettes (Clip Officiel)

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Originaire des quartiers nord de Marseille, TK s'est imposé comme l'un des visages montants de la musique urbaine française. Révélé sur les réseaux sociaux et repéré par Jul à ses débuts, l'artiste s'est rapidement distingué par une énergie communicative, des toplines dansantes et un masque signature.

Sa notoriété grandissante et ses millions d'écoutes en ligne font de lui l'un des artistes en vogue du moment, avec cette vraie touche emblématique des rappeurs du Sud dans les sonorités, les flows et l'accent, qui prolonge l'été et qui rend ce rap si identifiable. 

Un showcase exclusif au Milton de Saint-Lô

Le Milton, célèbre club de Saint-Lô, recevra TK en showcase exclusif le vendredi 14 novembre 2025. Une soirée qui s'annonce déjà électrique, entre performances live, DJ sets et ambiance survoltée jusqu'au petit matin. Les portes ouvriront dès 23h, pour une nuit de musique et d'énergie jusqu'à 6h.

Les billets sont disponibles sur la billetterie en ligne du Milton : milton.placeminute.com

Une date attendue par tous les fans de rap français

Ce showcase inédit à Saint-Lô (et en Normandie !) s'annonce comme l'un des événements musicaux à ne pas manquer ce week-end. Pour les amateurs de rap, c'est une occasion unique de voir TK de près, dans un cadre intimiste avant qu'il ne remplisse les plus grandes salles de France.

Le Milton promet une ambiance propice à la fête : lumières, sons, et un public prêt à faire vibrer Saint-Lô au rythme du Sud.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Concert. Repéré par Jul à ses débuts, le rappeur TK s'invite à Saint-Lô pour ramener le Sud au Milton
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple