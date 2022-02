Orne. Une entreprise fait don de 15 000 masques aux Restos du cœur

La solidarité s'organise en cette période si particulière. Pour ce deuxième confinement, l'entreprise Kiplay, basée à Saint-Pierre-d'Entremont, au sud-ouest de Flers, a fait don de 15 000 masques aux Restos du cœur de l'Orne, mercredi 4 novembre.

L'entreprise Kiplay s'est spécialisée dans la création, la fabrication et la logistique des vêtements à image de marque et des vêtements personnalisés techniques et professionnels.