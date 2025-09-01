Près d'Avranches. Une voiture percute un cheval : un blessé

Une voiture a percuté un cheval en divagation ce lundi 1er septembre. L'accident s'est produit sur la commune de Genêts sur la route départementale 35. Les secours ont été alertés un peu avant 7h30.

Le conducteur blessé

Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé, mais son état a nécessité son transport vers le centre hospitalier d'Avranches. 5 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.

