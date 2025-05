Avranches. Un carambolage entre 4 voitures fait 6 blessés

Un carambolage impliquant quatre voitures s'est produit ce dimanche 4 mai vers 18 heures, sur l'A 84 au nord d'Avranches. 11 personnes impliquées dans l'accident. Six personnes ont été blessées. Deux femmes de 9 et 45 ans, deux hommes de 25 et 47 ans ont été transportés vers le centre hospitalier d'Avranches, deux femmes de 19 et 22 ans ont été transportées sur le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

17 sapeurs pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.