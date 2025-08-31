En ce moment THE MAN WHO SOLD THE WORLD. NIRVANA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Cherbourg. Un trentenaire grièvement blessé dans un accident de voiture

Sécurité. Un homme de 30 ans a eu un accident de voiture dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 août, à hauteur de Tourlaville. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave.

Publié le 31/08/2025 à 11h18 - Par Simon Lebaron
Cherbourg. Un trentenaire grièvement blessé dans un accident de voiture
Neuf pompiers de la Manche sont intervenus pour un accident de voiture à Cherbourg.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus vers 3h dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 août. Un accident, impliquant une voiture seule, est survenu rue du Val Canu à Cherbourg-en-Cotentin, à hauteur de l'ancienne commune de Tourlaville.

Le véhicule roulait à grande vitesse

L'accident a eu lieu alors que le véhicule roulait à grande vitesse, selon les secours. A son bord se trouvait un homme de 30 ans, piégé à l'arrivée des pompiers. Il a été transporté médicalisé à l'hôpital de Cherbourg dans un état grave. Au total, 9 sapeurs-pompiers ont été déployés, ainsi que le Samu.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Cherbourg. Un trentenaire grièvement blessé dans un accident de voiture
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple