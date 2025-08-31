Cherbourg. Un trentenaire grièvement blessé dans un accident de voiture

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus vers 3h dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 août. Un accident, impliquant une voiture seule, est survenu rue du Val Canu à Cherbourg-en-Cotentin, à hauteur de l'ancienne commune de Tourlaville.

Le véhicule roulait à grande vitesse

L'accident a eu lieu alors que le véhicule roulait à grande vitesse, selon les secours. A son bord se trouvait un homme de 30 ans, piégé à l'arrivée des pompiers. Il a été transporté médicalisé à l'hôpital de Cherbourg dans un état grave. Au total, 9 sapeurs-pompiers ont été déployés, ainsi que le Samu.