Cotentin. Un homme meurt dans un accident de voiture en plein centre-ville

Journée noire dans La Hague, jeudi 26 juin. Les pompiers du Cotentin ont été appelés vers 8h50 pour un accident de voiture dans la commune de Beaumont-Hague. Les faits se sont déroulés en centre-ville, dans la rue Jallot.

L'homme de 67 ans a été déclaré décédé par le médecin du Smur

Six sapeurs-pompiers de Cherbourg et de La Hague ont été envoyés sur place ainsi qu'une équipe du Samu pour porter secours à la victime. Malgré les efforts des secours, l'homme de 67 ans, qui était au volant du véhicule, a été déclaré décédé sur place par le médecin du Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation).

