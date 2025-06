[Actualisé] Eure. Un agent de la Dirno a été tué, percuté violemment par une camionnette, le conducteur en garde à vue

Le conducteur ayant percuté mortellement un agent de la direction des routes mardi 24 juin au soir dans l'Eure est en garde à vue après son interpellation sur les lieux de l'accident, a appris l'AFP mercredi 25 juin auprès du parquet d'Evreux. "Le conducteur ayant percuté et tué l'agent de la Dirno (direction interdépartementale des routes nord-ouest, NDLR) (...) se trouve actuellement en garde à vue où il est interrogé par les enquêteurs ; il était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Evreux Rémi Coutin. Le conducteur "a été interpellé sur place par les forces de l'ordre", et une enquête de flagrance est ouverte "du chef d'homicide involontaire aggravé", confiée au peloton motorisé de gendarmerie de Gaillon, selon le procureur. Avec AFP

Un agent de la Dirno (Direction interdépartementale des routes nord-ouest) est mort, mardi 24 juin, aux alentours de 20h25, lors d'une intervention de sécurisation d'un véhicule en panne, sur la RN154 à Heudreville-sur-Eure, non loin de Louviers.

Alors qu'il disposait des cônes de sécurité pour prévenir tout accident autour du véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, l'agent de la Dirno, âgé de 24 ans, a été violemment percuté par une camionnette roulant à vive allure.

Une cellule psychologique mise en place

Philippe Tabarot, le ministre des Transports, et Charles Giusti, préfet de l'Eure, se sont rendus dans la soirée au centre d'exploitation de la Dirno à Evreux, pour rencontrer les proches et les collègues de la victime. Afin d'accompagner les agents touchés par ce drame, une cellule médico-psychologique a été immédiatement mise en place.

Ce drame rappelle les risques que prennent quotidiennement les agents de la Dirno et plus généralement les agents d'exploitation des réseaux routiers pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Le préfet de l'Eure rappelle l'importance du respect des consignes de sécurité aux abords des zones de travaux et d'intervention, afin de protéger ceux qui veillent à la sécurité des automobilistes. Il faut penser à bien respecter le corridor de sécurité.