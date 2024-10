Les incontournables. Des repas champêtres dans le Pays de Bray

C'est un territoire aux multiples facettes, où les richesses naturelles, historiques et culturelles se combinent pour offrir un cadre de vie et de visite exceptionnel. L'espace englobe la ville côtière de Dieppe et s'étend jusqu'aux vallons verdoyants du Pays de Bray, créant ainsi une mosaïque de paysages et d'atmosphères uniques. Ces différentes qualités nous offrent une bonne raison d'y partir en vadrouille, notamment pour y goûter quelques produits locaux autour d'un pique-nique.

Une richesse gastronomique

Le secteur est un véritable paradis pour les gourmets. En commençant par la ville de Dieppe, renommée pour ses coquilles Saint-Jacques, qui sont célébrées chaque année lors de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques. Dans les terres, le Pays de Bray est célèbre pour ses fromages, notamment le Neufchâtel, ainsi que pour ses produits laitiers artisanaux. N'oublions pas les vergers qui produisent des pommes et des poires utilisées pour fabriquer des cidres et des poirés de grande qualité.