Football. Trois joueurs sanctionnés pour leur attitude lors de la journée contre l'homophobie, dont le Havrais Ahmed Hassan

Les joueurs de Ligue 1 Ahmed Hassan (Le Havre), Jonathan Gradit (Lens) et Nemanja Matić ont été sanctionnés pour leur attitude lors de la journée contre l'homophobie, a annoncé mercredi 4 juin la Ligue de football professionnel (LFP).

Deux matches fermes

Ahmed Hassan et Nemanja Matić s'étaient désolidarisés de cette journée, qui prévoyait notamment que les joueurs arborent un écusson arc-en-ciel à l'initiative de la LFP, qu'ils avaient recouvert d'un sparadrap lors de la dernière journée du championnat le 17 mai. Le HAC rencontrait Strasbourg et avait validé son maintien en Ligue 1.

Ils ont écopé de deux matches ferme et deux avec sursis et ont accepté de participer, dans un délai de six mois, à une action de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie dans le football.

Jonathan Gradit a été suspendu un match ferme par la commission de discipline de la LFP pour avoir proféré une insulte homophobe à la mi-temps du match contre Monaco.