Football. HAC - PSG pour ouvrir la saison de Ligue 1

Le match Le Havre - PSG lance la saison de Ligue 1 vendredi 16 août (20h45), sur fond d'incertitudes financières, liées à la baisse drastique des droits TV.

Au départ, au lancement de l'appel d'offres en octobre 2023, la Ligue (LFP) rêvait du milliard d'euros annuel de droits TV pour abreuver les clubs. Un accord avec la plateforme de streaming DAZN pour la diffusion de huit matchs en direct a finalement été bouclé in extremis, deux semaines avant le début de la saison pour 400 millions d'euros annuels en moyenne pour huit matchs. A cette somme s'ajoutent 100 millions d'euros versés par beIN pour la diffusion d'une rencontre de chaque journée.

Sans dépenses excessives, presque sur la pointe des pieds : le PSG entame une saison périlleuse sans Kylian Mbappé, parti au Real Madrid.

Le défi Digard

Du côté du HAC, on fait confiance à l'enfant du pays et ancien joueur du PSG, Didier Digard, sa seule véritable nouveauté de l'été, Le Havre tente un pari risqué à l'orée de la saison 2024-2025.

Luka Elsner, l'homme de l'accession et du maintien du Havre en Ligue 1 est parti à Reims cet été, non sans que les Normands n'arrachent une indemnité de 500 000 euros pour racheter sa dernière année de contrat. Pour le remplacer, le club doyen n'a pourtant pas tergiversé longtemps. Peut-être cela était-il écrit, peut-être son histoire devait-elle ramener Didier Digard vers sa Normandie natale (il est originaire de Gisors), et vers le club de ses débuts. C'est après tout celui dans lequel il a franchi toutes les étapes de sa formation, où il s'est révélé et dont il a défendu les couleurs jusqu'en 2007, devenant au passage son plus jeune capitaine (20 ans), avant de rejoindre le PSG qui sera, clin d'œil du destin, son premier adversaire comme entraîneur de plein droit d'une équipe de Ligue 1.

(avec AFP)