Football. Ahmed Hassan, nouvelle recrue pour le HAC

C'est peut-être le petit coup de pouce qui aidera le HAC à se relancer dans le championnat de Ligue 1, le club annonce l'arrivée d'Ahmed Hassan, dit "Kouka", attaquant international égyptien de 31 ans.

Révélé par le club portugais de Rio Ave en 2012 (club où il était retourné il y a quelques mois), Ahmed Hassan a marqué les esprits et surtout des buts partout où il est passé. Du Portugal (Rio Ave, donc, mais aussi Braga) à la Turquie (Konyaspor, Alanyaspor) en passant par la Grèce (Olympiakos), le nouveau numéro 99 du HAC s'est forgé un palmarès (Coupe du Portugal, deux championnats et une Coupe en Grèce) et une réputation en arpentant les terrains notamment de Ligue Europa. Ce natif du Caire a également remporté le championnat égyptien avec Al-Ahly et brandit le trophée de la CAN U20.

Attaquant de surface, Ahmed Hassan est un grand gabarit d'1,91m. Le HAC compte sur lui pour renouer avec les victoires. Son expérience à l'international devrait être un atout non négligeable pour le groupe Ciel et Marine.