Football (Arkema Première Ligue). Les féminines du HAC face au PSG : "Si elles ont envie, les joueuses peuvent créer l'exploit"

Le PSG à domicile mercredi 23 avril, Lyon à l'extérieur mercredi 7 mai. Pour conclure sa saison 2024-2025, la section féminine du Havre Athletic Club va défier successivement deux cadors d'Arkema Première Ligue, respectivement 2e et leader du championnat. "Quand on a vu le calendrier fin août, on s'est dit que ce serait vraiment bien d'être maintenus avant les deux dernières journées", se remémore Maxime Di Liberto, le coach des Havraises.

Tenir tête au PSG

Et c'est le cas : après son match nul contre Strasbourg et grâce à la défaite de Reims à Paris, le HAC est assuré d'évoluer dans l'élite du football féminin français l'an prochain, pour une quatrième saison consécutive. "L'objectif est rempli. Maintenant, si les joueuses ont envie de créer l'exploit, elles peuvent le faire", estime l'entraîneur, qui aura tout vécu, cette saison. Après un début de championnat compliqué, en queue de peloton, les Havraises ont repris confiance après la trêve hivernale, se hissant même jusqu'en demi-finale de la Coupe de France.

Maxime Di Liberto, coach du HAC Féminin Impossible de lire le son.

"J'espère que l'on va tenir tête au PSG, ne pas craquer rapidement, et donner une bonne image du club pour ce dernier match à domicile", poursuit Maxime Di Liberto. Sur leurs dernières confrontations, les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto et Griedge Mbock ont en effet torpillé leurs adversaires 6-0. Cependant, les Parisiennes n'ont plus gagné depuis longtemps, au stade Océane. "Nous avons la capacité à hausser notre niveau de jeu face à ce type d'équipe, analyse la défenseure havraise Eva Kouache, d'autant plus que l'on n'a pas de pression, on peut jouer encore plus libérées, se projeter vers l'avant."

Eva Kouache, défenseure du HAC Impossible de lire le son.

Au moins 2 500 spectateurs sont attendus au stade Océane pour ce match du HAC face au PSG, mercredi 23 avril, à 21h.

Pratique. HAC-PSG, 21e journée d'Arkema Première Ligue, 21h au stade Océane du Havre. Entrée 8€ (4€ pour les moins de 18 ans). Gratuit pour les abonnés 100% et Passion, 2€ pour les abonnés Welcome. Plus d'infos ici.