Sauvetage en mer. 91 morts et 9 disparus, la préfecture maritime dresse son bilan de 2024

Avec le début de l'année 2025, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a présenté son bilan de l'an passé. Le préfet maritime relève "des actions quotidiennes et parfois spectaculaires", comme une barge géante échouée sur la Côte d'Albâtre ou le sauvetage d'un véliplanchiste la veille de Noël.

100 opérations de plus

Pour 2024, les autorités ont relevé une "légère augmentation des opérations" : ainsi, 2 593 interventions ont été recensées entre les Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg et du cap Gris-Nez, c'est-à-dire presque 100 de plus qu'en 2023. Plus de 50 000 personnes ont été impliquées dans les opérations de sauvetage menées entre le Mont-Saint-Michel et la frontière belge, avec au total 7 862 personnes secourues. Les graphiques relèvent aussi une augmentation impressionnante des décès : 100 personnes ont disparu en mer, en 2024 contre 41 en 2023.

Le trafic migratoire largement responsable des opérations

En raison du flux migratoire, un dispositif de sauvegarde des vies humaines est mis en place depuis 2018 dans le Pas-de-Calais. En 2024, 6 310 vies ont été sauvées grâce aux 830 interventions menées par la préfecture maritime au large du pas de Calais. Sur les 50 000 personnes impliquées dans les opérations en mer du Nord et dans la Manche, plus de 45 000 concernent des opérations liées au trafic migratoire. Selon les autorités maritimes, on constate "une détermination à rejoindre le Royaume-Uni qui pousse les passeurs et les migrants à n'accepter l'assistance qu'en cas d'extrême urgence". 75 migrants ont disparu en mer en 2024.