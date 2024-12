Seine-Maritime. Une barge à la dérive au large, les moyens anti-pollution mis en alerte

C'est une histoire qui a débuté le 6 décembre. Pour se protéger de la tempête Darragh, un remorqueur maltais rompt sa remorque avec une de ses barges, l'AMT Challenger. "Celle-ci a alors commencé à dériver dans les eaux britanniques", explique la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Désormais au large de la Seine-Maritime

Alors que les conditions météorologiques sont très difficiles, deux remorqueurs sont envoyés pour reprendre cette barge. L'un belge, l'autre français. A cause de la tempête, l'opération échoue.

"Dimanche 8 décembre dans la matinée, une équipe de quatre manœuvriers mandatés par l'armateur est hélitreuillée à bord de la barge au moyen de l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet afin de permettre la prise en remorque de la barge", poursuivent les services de l'Etat.

Désormais, à la mi-journée, la barge est à six nautiques entre Dieppe et Saint-Valéry-en-Caux. La Préfecture précise que "les moyens anti-pollution sont mis en alerte pour intervenir en cas de besoin et dès que les conditions météorologiques le permettront".