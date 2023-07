Le Havre. Le plateau de Dollemard devient le parc des Falaises et ouvrira cet été

Nouveau nom pour un nouveau look. Baptisé parc des Falaises, le plateau de Dollemard 2.0 a été présenté vendredi 30 juin par Édouard Philippe, le maire du Havre, accompagné du service environnement de la Ville, du Conservatoire du littoral, du Département et de l'Office français de la biodiversité.

Un parc naturel pour les Havrais

Le parc des Falaises a été pensé pour un retour à la nature pour les Havrais. Quinze ans après le début du projet, le site accueillera cet été ses premiers piétons et cyclistes. Un chemin en stabilisé renforcé perméable a été aménagé dans le parc naturel, situé à la jonction de l'Eurovéloroute 4. Deux parkings végétalisés et perméables permettent d'y accéder. Une halte cyclable a aussi été construite.

La nature reprend également ses droits. Le projet de restauration écologique du site, lancé en 2008, s'achève… ou plutôt commence, parce qu'il faut désormais attendre que la verdure repousse, que les mares se remplissent à nouveau et que la faune se réinstalle. Ce site comprend de forts enjeux en matière de biodiversité. Le service Environnement de la ville du Havre a recensé plus de 400 espèces sur les 40 hectares de projet.

Une nature détruite pendant des années

Le plateau de Dollemard, autrefois naturel et agricole, a été fortement dégradé entre 1950 et 1990 par des décennies de dépôt sauvage de déchets, des casses automobiles sauvages et une cabanisation illégale de squats. Pendant le chantier de réaménagement, 400 tonnes de déchets ont été évacuées dont 30 tonnes de déchets amiantés et 5 tonnes de déchets dangereux tels que des pneus, des bouteilles de gaz ou des produits polluants.

Il est possible que le sol soit encore légèrement pollué. Aucun test n'a été réalisé pour vérifier son état et aucune opération faite pour le réhabiliter, mais Marc Affagard, ingénieur écologue au service environnement de la ville du Havre, est intimement convaincu que "la nature va reprendre le dessus".

Le site sera accessible au public dès cet été. Des aménagements restent tout de même à réaliser notamment l'installation de tables, de bancs et d'agrès ludiques. Un sentier de deux kilomètres le long du littoral sera tracé pour rejoindre Sainte-Adresse. Les premiers coups de pioche sont attendus à l'automne.