Rouen. Seine-Maritime : 100 000 dossiers médicaux partagés ouverts

Il était très attendu des associations de patients et des professionnels de santé. Le dossier médical partagé (DMP), véritable carnet de santé numérique, est désormais disponible pour tous depuis novembre 2018. Plus de 100 000 personnes l'ont déjà ouvert en Seine-Maritime, en quelques clics sur le site dédié ou chez une pharmacie.

"C'est la mémoire de sa santé", explique Serge Boyer, directeur général des CPAM de Seine-Maritime. Il regroupe notamment les prescriptions de médicaments, les comptes-rendus d'hospitalisation, de radiologie ou toutes les informations que le patient voudra bien y verser comme son groupe sanguin ou encore ses volontés pour la fin de vie.

L'enjeu est désormais de pouvoir généraliser au maximum ce DMP. Le ministère de la Santé explique vouloir toucher 80% des assurés d'ici 2022 ou 2023. Il faut donc promouvoir le système et convaincre.

Le CHU s'engage

Pour qu'il soit utilisé par les professionnels de santé, il faut que le système soit automatisé et compatible avec les logiciels des médecins. Des conventions sont signées en ce sens avec les éditeurs de logiciel et Serge Boyer assure qu'environ 80% des médecins de ville disposent d'ores et déjà de logiciel compatibles.

Reste à faire de même dans les établissements de santé comme au CHU de Rouen, qui voit passer 270 000 patients chaque année. Le service informatique est à pied d'œuvre sur la question. "C'est une priorité", explique Véronique Desjardins, directrice générale du CHU, qui espère que tout sera opérationnel en 2020.

L'intérêt est majeur pour un établissement de cet envergure. "Si on peut consulter le DMP d'une personne qui arrive aux urgences, on sera plus réactif sur sa prise en charge et les décisions que l'on prend pour la traiter". Le CHU dispose aussi d'une quantité d'informations énormes qu'il pourra verser dans les DMP de ces patients.

