People. La comtesse Alix de Saint Venant a reçu un invité très spécial : le célèbre Manchois Stéphane Marie

Originaire de Barneville-Carteret, dans la Manche, Stéphane Marie est depuis 1998 le visage souriant de l'émission Silence, ça pousse sur France 5. Chaque semaine, depuis son propre jardin de Saint-Pierre-d'Arthéglise, il partage ses conseils, ses coups de cœur botaniques et son amour des plantes. Une passion enracinée dans sa terre natale, la Normandie, qu'il ne quitte jamais vraiment.

Mais cette fois, c'est un peu plus au sud que ses pas l'ont conduit…

Le château de Valmer, joyau de Touraine

Situé au cœur de la vallée de la Loire, le château de Valmer n'est pas un château comme les autres. S'il ne se visite plus à l'intérieur depuis un incendie dévastateur, son parc et ses jardins sont, eux, un chef-d'œuvre vivant. Sculptés selon les plans du XVIIe siècle, les jardins en terrasses descendent jusqu'aux vignes, mêlant rigueur classique et exubérance végétale.

C'est dans ce décor enchanteur que Stéphane Marie a été convié, aux côtés d'autres jardiniers de renom, notamment britanniques, pour un moment d'échange autour des plantes rares et du jardin d'exception.

Une rencontre entre passionnés de plantes

Sur place, il a été accueilli par la comtesse Alix de Saint Venant, véritable gardienne de la mémoire végétale du domaine. Paysagiste de formation, elle a redonné vie aux jardins du château en s'appuyant sur des documents historiques, tout en enrichissant les lieux de variétés rares de plantes, souvent conservées sous forme de graines.

Un savoir-faire et un engagement qui ne manqueront pas de séduire Stéphane Marie, toujours curieux de découvrir de nouveaux écrins botaniques. Tous deux partagent cette philosophie : respecter le rythme du vivant, cultiver sans artifice, et transmettre un patrimoine naturel aux générations futures.

Jardins, vignes et héritage familial

Le château de Valmer, c'est aussi une histoire de famille. Depuis l'achat du domaine en 1888 par Paul Lefèvre, six générations se sont succédé, chacune contribuant à sa renaissance. Après la guerre, puis l'incendie du château, Jean de Saint Venant (fils d'Aymar et Alix) incarne aujourd'hui une nouvelle ère. Il a modernisé le vignoble, affiné les méthodes de culture et perpétue l'ouverture du lieu au public.

Un moment qui pousse à la rêverie

Cette rencontre entre un ambassadeur du jardin à la française et une comtesse jardinière, sur fond de patrimoine vivant, a tout d'un conte… botanique. Un moment partagé entre passionnés… De chlorophylle.

Silence, ça pousse ? Oui. Et ça inspire, surtout.