Rouen. Canopée urbaine : "On attend que les plantes poussent" 

Elle avait alimenté la polémique au moment de sa présentation il y a deux ans, la canopée urbaine sur l'allée Eugène Delacroix est presque achevée. Malgré les tensions qu'elle a pu susciter au début, la canopée, composée de plusieurs structures métalliques sur lesquelles de la végétation va pousser, semble avoir trouvé son public. "On a eu une période d'inquiétude pendant les travaux car c'était très massif, reconnaît tout de même Patricia Blanchard des restaurants In fine et In Situ. Il y a peut-être un peu trop de poteaux mais la finalité est plutôt positive", poursuit la commerçante. Pour l'heure il est encore difficile de s'imaginer le résultat final sans la végétation. L'ensemble est assez froid mais tout cela n'est que temporaire. "On attend que les plantes poussent mais cela va donner un peu de cachet, ça va changer", s'enthousiasme Marie-Pierre Pimont, vendeuse chez Sandro. "La place était très vide et absolument pas décorée, à part ces grands fauteuils en galets, donc c'était très froid", poursuit la gérante.

Lutter contre les îlots de chaleur

Au-delà de l'esthétisme, le froid, c'est ce que recherche justement la municipalité avec ce projet de canopée urbaine dont le chantier a débuté le 19 février. Il s'agit en effet d'offrir aux passants et aux usagers de la place un peu plus d'ombre les jours de fortes chaleurs. "C'est une place vachement bétonnée ; ici, l'année dernière, il faisait très chaud, et je pense que quand la végétation aura poussé on sera pas mal à l'ombre", remarque Lucie Baron, serveuse à l'Ardoise. "Pour le moment je ne trouve pas ça très joli, après il faut aussi laisser sa chance au produit, attendons que la végétation pousse." Le projet avait l'objet d'une consultation publique, 65% des 3 000 sondés avaient répondu positivement à la canopée urbaine.