Rouen. Près de 12 000m² déminéralisés, 34 écoles végétalisées… La Ville tire le bilan de sa politique de renaturation

L'ambition était de faire de la ville aux cent clochers la "ville aux 100 jardins". "Rouen Naturellement", la politique de renaturation de la ville, lancée en 2020, fête donc ses 4 ans. Elle s'est matérialisée avant tout avec le projet de déminéralisation des espaces publics de la ville identifiés comme "îlots de chaleur".

Concrètement, il s'agit de retirer une partie du bitume pour y installer des zones végétalisées. "Ainsi, 64 sites ont été végétalisés, intégrant des prairies fleuries, de la flore locale et des espaces engazonnés, pour un total de 11 766m²", se félicite la Ville qui a consacré 1,7 million d'euros dans cette opération.

Cours d'école, rues débitumées et jardins partagés

D'autres chantiers se poursuivent comme celui de la place de la Haute-Vieille-Tour où le parking en surface doit laisser place à un grand parc de 1 900m2 composé d'arbres, de pelouses et de mobiliers urbains, tandis que la Ville a lancé les études pour la renaturation de la place de l'hôtel de ville. Des rues ont été également "débitumées", et pas moins de 2 478 arbres ont été plantés.

L'autre gros chantier de la ville en la matière a concerné les cours d'école. La collectivité revendique avoir transformé 34 établissements, soit 43 741m² "renaturés" dont 18 500m² déminéralisés et 8 170m² végétalisés. De plus, 400 arbres ont été plantés dans les cours d'école.

D'autres aménagements plus originaux tels que l'agora en lieu et place de l'ancien Panorama XXL ou encore la canopée végétale de la place Eugène Delacroix et l'aménagement du jardin Jeanne-Barret, complètent le bilan. La Ville ajoute qu'elle a participé à la mise en place d'une vingtaine de jardins partagés avec potagers collaboratifs.

