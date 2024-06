Rouen. La canopée urbaine inaugurée, allée Eugène Delacroix

La rénovation de l'allée Eugène Delacroix à Rouen dans la cadre du programme "Cœur de métropole" n'avait pas donné satisfaction. Trop minérale. Pas assez accueillante. Trop chaude en été, agissant comme un îlot de chaleur, dès que les températures montent. La création d'une canopée, dans le cadre d'une concertation via un vote en ligne, a été décidée, en 2021. Elle a finalement été inaugurée, jeudi 6 juin 2024. Les structures métalliques, qui doivent permettre d'accueillir des plantes d'ornements colorées, grimpantes et couvrantes vont créer de fait de l'ombre et des endroits pour s'asseoir au frais pendant l'été. Contesté, le projet a finalement recueilli l'enthousiasme de la plupart des commerçants de la place.