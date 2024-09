[En images]. Hauts de Rouen : une nouvelle école tournée vers la nature

Les premiers coups de pioche sont attendus en fin d'année 2025 pour une livraison de l'école au mois de juin 2027. Situé rue Henri Dunant, en lieu et place de l'immeuble dit de la "Banane", démoli en début d'année, l'établissement doit regrouper les élèves de l'actuel groupe scolaire Ronsard/Villon (maternelle et élémentaire), dont le site doit être transformé en plusieurs logements individuels. Mais l'originalité du projet tient surtout à sa proximité avec la nature.

Le nouveau bâtiment a été pensé avec les mêmes formes que l'ancien immeuble de la "Banane" qui se trouvait sur l'emplacement, afin d'épouser la topographie des lieux et permettre de conserver le bois à proximité. - SAM Architecture

Situé en lisière de bois, le projet d'école s'inscrit aussi dans la politique de renaturation engagée par la collectivité, avec de nombreux espaces végétalisés et très lumineux.

Les cours de récréation seront végétalisés à 70%, réparties entre une strate de jeux à base de copeaux de bois et un circuit herbeux. Ces aménagements permettront aux enseignants et à leurs élèves de faire cours à l'extérieur. - SAM Architecture

Eviter l'école forteresse

"L'idée est de faire des écoles où les enfants se sentent comme à la maison", déclare Boris Schneider, architecte fondateur du cabinet SAM Architecture. "Chaque classe a une terrasse extérieure où on peut faire classe dehors, et des placettes et des alcôves pour permettre aux enfants de 's'échapper', c'est-à-dire ne pas être dans un enseignement frontal."

L'établissement, situé en lisière de bois, se veut tourné vers l'extérieur et la nature. Chaque classe aura une terrasse extérieure ou un balcon. Le cabinet d'architectes prévoit 20 salles de classe pour 352 élèves. - SAM Architecture

L'établissement comportera 20 classes pour l'école maternelle et élémentaire soit plus de 350 élèves. En plus, l'établissement pourra accueillir des salles d'espaces de vie, une salle d'art plastique, une bibliothèque et une cuisine pédagogique.

L'établissement a été imaginé avec des espaces plus larges pour laisser passer la lumière naturelle afin de limiter le recours à la lumière électrique. Ici a été imaginé un espace scénique pour de futures représentations. - SAM Architecture