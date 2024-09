Caen. Au Jardin des plantes, des végétaux du monde entier et des animations

L'été, c'est l'occasion parfaite de renouer avec la nature et la végétation. A Caen, le Jardin des plantes et botanique peut être visité librement et gratuitement du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 10h à 20h. Dans les serres exotiques, accessibles de 13h à 17h, des plantes du monde entier sont exposées. "C'est un vrai voyage, il y a des plantes tropicales et carnivores", confie Marie Brunet, animatrice au jardin. Au total, le site héberge aussi 950 plantes de Normandie, dans une collection unique. Jusqu'au 22 juillet, l'exposition "Serial trieurs", qui porte sur le tri des déchets, est à retrouver sur les grilles du Jardin des plantes. Le 12 juillet, de 21h à 23h, les "noctambules du jardin" vous emmèneront à la rencontre des animaux nocturnes.