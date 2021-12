Commémorations. Un camp militaire au château du Taillis

Imaginé par l'actuel propriétaire du Château du Taillis à Duclair (Seine-Maritime), Nicolas Navarro, passionné par la seconde guerre mondiale, cette manifestation née en 2005 n'a cessé de se développer et aujourd'hui l'évènement rassemble de nombreuses troupes de reconstitutions qui incarnent des soldats de diverses nationalités, américains, anglais, allemands, canadiens, français et russes pour commémorer la fin des combats. Nicolas nous dévoile le programme :

Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

"La manifestation est aujourd'hui reconnue au niveau national. Nous bénéficions d'une belle aura et de nombreuses troupes s'adressent à nous chaque année. Alors nous sélectionnons les meilleures, c'est-à-dire les plus authentiques pour reconstituer fidèlement cette période de l'histoire. Cette année nous avons de plus en plus de femmes qui se prêtent au jeu, des civiles, des infirmières ou des auxiliaires, ce dont nous nous réjouissons. Nous accueillons une centaine de véhicules dont un Spitfire : c'est un avion de chasse emblématique de la deuxième guerre très performant et cela nous permet de reconstituer un aérodrome devant le château. Mais nous recevons aussi une chenillette anglaise Bren-Carier, un Halftrack véhicule blindé allemand ou encore des véhicules allemands hippomobiles."

Quels genres d'animations proposez-vous ?

"En 2017 nous avions rassemblé 5 000 visiteurs. Ce qui fait la richesse de cet évènement c'est sa diversité. Le parc est transformé en un gigantesque camp militaire et nous avons de nombreux participants costumés qui représentent les différentes nationalités mais nous avons aussi des civils et des activités du quotidien, qui sont évoquées. Nous sommes très exigeants avec les troupes participantes car nous voulons que l'uniforme soit porté avec respect. Nous avons des bourses de souvenirs militaires où l'on peut trouver des antiquités ou des reproductions, une exposition de modèles réduits, une exposition de photo de reconstitutions prises au cours des dernières éditions, il est aussi possible de se restaurer sur place pour profiter pleinement de la journée ... mais le clou du spectacle ce sont les spectacles de pyrotechnie organisés tout au long de la journée. Nous faisons appel à des artificiers professionnels et des loueurs d'armes qui travaillent pour le cinéma. Le scénario des spectacles évoque les principaux épisodes de la guerre, depuis l'arrivée des Allemands jusqu'à la Libération. Nous privilégions le spectacle vivant et nos reconstitutions sont vraiment ludiques. De plus, le cadre se prête particulièrement bien à ce genre de reconstitutions. Enfin le 7 mai au soir, nos soldats reprennent une tenue civile pour se rendre au bal de la Victoire en centre-ville de Duclair."

Qu'est-il advenu du château et de ses propriétaires pendant la guerre ?

"C'est en 1998 que mes parents ont acquis la propriété. Passionné par la période de la guerre, je me suis penché sur l'histoire des lieux. Le château pendant l'occupation n'a pas été réquisitionné par les Allemands ; il était sans doute trop éloigné de la ville et son confort était trop spartiate. La famille Bordes qui était propriétaire du château l'utilisait comme résidence secondaire. Elle gérait l'Union Normande : la fameuse compagnie fluviale. Tous leurs bateaux ont été réquisitionnés par les Allemands. Pendant la Bataille de Normandie, la famille vient se réfugier au château pensant y être en sécurité mais huit bombes tombent dans le parc et au moment de la retraite, les troupes allemandes transitent par Duclair. Les Allemands vont même installer au château un hôpital de campagne le 25 août 1944. Les alliées bombardent intensément le bac de Duclair pour empêcher les troupes allemandes de traverser la Seine et de nombreux blessés seront soignés au château jusqu'à la libération de la ville, le 30 août, par les Écossais."

En quoi consistent les collections du musée militaire du château du Taillis ?

"C'est un musée aménagé par mes soins qui traite d'un sujet souvent occulté : celui de la retraite allemande et de la traversée de la Seine. Depuis mes 12 ans, je suis passionné par le sujet, c'est une passion qui me vient de mon père. J'ai commencé par faire du maquettisme puis j'ai collectionné des objets. Le musée qui se trouve dans les écuries du château sera bien sûr accessible à l'occasion des commémorations. On y présente de nombreuses pièces exceptionnelles : j'aime en particulier collectionner des objets qui racontent une histoire. J'ai par exemple retrouvé une boucle de ceinturon d'un soldat allemand de la Waffen SS touché par des balles au ventre et j'ai pu reconstituer l'histoire de cette personne grâce à son matricule. Parmi les collections, j'ai retrouvé le masque à gaz d'un pilote anglais mort à 23 ans dans l'Eure et le faire-part de décès commun de deux jeunes frères allemands morts à un mois d'intervalle. Ce sont des pièces émouvantes et c'est aussi une autre façon d'aborder l'histoire : d'un point de vue humain."

Pratique. Dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 mai de 10 à 18h au Château du Taillis à Duclair. 0 à 6€. chateaudutaillis.com

