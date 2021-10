Caen. Le chômage plus fort à l'est de la Normandie

L'Insee a publié jeudi 11 juillet 2019 le taux de chômage au 1er trimestre 2019 en Normandie. Il s'élève à 8,6%, un taux stable par rapport au trimestre précédent. C'est le 5e taux de chômage le plus élevé en France métropolitaine. Cependant, il reste sensiblement inférieur aux taux des quatre régions les plus touchées, à savoir les Hauts-de-France (10,8%), l'Occitanie(10,3%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (10,1%) et la Corse (9,1%).

Le Havre le plus touché

Sur un an, le taux de chômage est en recul de 0,6 point. Une amélioration marquée particulièrement dans l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime, mais toutes les zones d'emploi profitent de ce repli.

Dans le détail, le chômage reste cependant plus élevé dans l'est de la région. Le bassin d'emploi du Havre, avec 10,9%, est le plus touché. Le bassin d'emploi d'Avranches, avec un taux de chômage de seulement 5,5%, est le plus dynamique.

• Lire aussi. UIMM-Formation s'agrandit : "4000 emplois sont à pourvoir en Normandie"

• Lire aussi. Accélération des créations d'emploi au premier trimestre en dépit d'une croissance modeste

• Lire aussi. Le gouvernement présente une vaste réforme de l'assurance chômage





A LIRE AUSSI.

Accélération des créations d'emploi au premier trimestre en dépit d'une croissance modeste

Le chômage est en légère baisse en Normandie