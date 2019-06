Le gouvernement présente une vaste réforme de l'assurance chômage

Tendance Ouest a écrit :

Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Rouen

Deux voitures se sont percutées en plein centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin 2019. Les deux véhicules sont entrés en collision vers 00h45 à l'angle des rues Jean-Lecanuet et Jeanne-d'Arc. Une personne s'est retrouvée piégée dans la voiture et a dû être désincarcérée par les pompiers. Au total, quatre personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital.

11h43