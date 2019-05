UIMM-Formation s'agrandit: "4000 emplois sont à pourvoir en Normandie"

En pleine semaine de l'apprentissage, UIMM-Formation annonce vouloir former deux fois plus d'apprentis sur le campus universitaire d'Alençon-Damigny. Les besoins des entreprises dans les domaines de la maintenance et de l'outillage sont immenses, 4000 postes sont à pourvoir en Normandie.