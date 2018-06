Les dernières offres d'emploi en Normandie avec Tendance Ouest

SEINE-MARITIME - Electricien

L'Entreprise Steinelec et ETR recrute un électricien niveau 3 et 4 en CDI 5 ans d'expériences. Bonnes connaissances en logements neufs et petit tertiaire, salaire motivant + primes + panier. Déplacement possible. Fourniture d'un véhicule de service et téléphone portable.

Contacter Mme Thevenet au 02.35.36.30.30