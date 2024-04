Émanville. Un couple mis en examen après l'assassinat d'un homme de 44 ans à Emanville

"Un couple a été mis en examen et écroué après l'assassinat d'un quadragénaire, ancien amant de l'homme, dont le corps portant de nombreuses traces de coups avait été découvert vendredi 19 avril dans un village normand", a annoncé vendredi 26 avril le parquet d'Evreux. L'homme a été mis en examen pour assassinat et sa compagne pour complicité. Tous deux ont été placés en détention provisoire.

Les secours ont retrouvé l'homme au sol

Alertés par des collègues de la victime, les secours ont trouvé cet homme, âgé de 44 ans, gisant sur le sol de la chambre qu'il occupait chez son grand-père à Emanville dans l'Eure, a relaté dans un communiqué transmis à l'AFP le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. Le corps présentait "de nombreuses plaies manifestement provoquées par l'utilisation d'une arme blanche" et des traces de strangulation.

Le grand-père de la victime et un locataire, interrogés par les gendarmes, ont déclaré avoir entendu "beaucoup de bruit" à l'étage où se trouvait la victime dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril, sans toutefois y prêter attention. Des proches, également entendus, ont indiqué "que la victime était homosexuelle et avait manifestement récemment renoué des liens avec un de ses ex-petits amis", a indiqué le procureur.

Un homme de 34 ans identifié

Toujours selon l'AFP, les enquêteurs ont identifié un homme âgé de 34 ans, dont le téléphone se trouvait au domicile de la victime la nuit du crime, et fait le lien avec une femme de 38 ans qui entretenait une relation avec le suspect. Après l'interpellation du couple, une perquisition a permis de découvrir le téléphone et la carte bancaire de la victime au domicile de l'auteur présumé.

En audition, la jeune femme a déclaré qu'elle avait été en couple durant deux ans avec le suspect, mais qu'ils s'étaient récemment séparés car elle avait compris que son compagnon "avait entretenu ou entretenait encore des relations ambiguës" avec la victime. Elle lui avait demandé quelques jours plus tôt d'aller voir le quadragénaire pour "mettre les choses à plat", contestant cependant lui avoir demandé de le tuer, d'après son récit.

Le suspect a reconnu avoir tué son ancien amant

Le suspect, déjà condamné pour usage de stupéfiants et vol, a reconnu avoir tué son ancien amant en lui portant des coups de couteau, de marteau et en l'étranglant au cours d'une "bagarre", invoquant toutefois la légitime défense. Ce conflit aurait été déclenché par la victime en lui demandant d'avoir une relation sexuelle, selon sa version des faits. Il a été mis en examen pour assassinat et sa compagne pour complicité. Tous deux ont été placés en détention provisoire.

