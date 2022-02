Rouen. Normandie : le fiché S à l'origine de l'alerte terroriste à la fac à Rouen retrouvé en Bulgarie

MISE À JOUR. Nous apprenons que le suspect a pris son véhicule mardi 27 septembre 2016 au soir pour s'enfuir. Il a été arrêté au petit matin à la frontière entre la Serbie et la Bulgarie, pays où il est placé en centre de rétention. "Il est actuellement entre les mains de la police bulgare. Quand il sera rapatrié en France, il y aura une réquisition du parquet pour un mandat de dépôt", a précisé la procureure d'Evreux Dominique Puchmaille.

Le Fiché S interpellé mercredi 21 septembre 2016 à son domicile au Val-de-Reuil (Eure) après avoir été aperçu par un étudiant rôdant dans et autour de la faculté de droit de Rouen (Seine-Maritime) - celle-ci avait même dû être évacuée - a été retrouvé ce mercredi 28 septembre 2016 en Bulgarie, après s'être enfui la nuit dernière. L'information a été confirmée par le parquet d'Evreux (Eure). Pourtant, il était placé sous contrôle judiciaire strict et devait pointer chaque jour au commissariat.

Comptait-il rejoindre la Syrie ?

Reste à savoir si le suspect, un jeune âgé de 20 ans et récemment converti à l'islam, comptait rester en Bulgarie ou fuir vers la Syrie et rejoindre les rangs de Daech. La Bulgarie est en effet un point de passage pour ceux qui veulent rejoindre la Syrie, jugé plus discret que les trajets aériens via Istanbul.

Pour rappel, il a été mis en examen pour "consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie".

Qui doit avoir la liste des fichés S ?

Depuis son interpellation, la polémique sur les fichés S ne désenfle pas. Le maire d'Evreux Guy Lefrand a demandé au préfet de l'Eure leur expulsion de sa ville à défaut de pouvoir en connaître la liste. La vice-présidente de la Région Françoise Guégot demande quant à elle à ce que les présidents d'universités connaissent la liste des personnes radicalisées dans leurs établissements. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas le cas aujourd'hui ?

Avec AFP.

