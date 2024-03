Conches-en-Ouche. Un couple reconnu coupable pour avoir laissé à l'abandon leurs deux chiens

Un couple de Conches-en-Ouche dans l'Eure vient d'être condamné pour avoir abandonné leurs deux chiens Aya et Spyke. Lundi 18 mars, une audience a eu lieu au tribunal correctionnel d'Evreux. Un homme et une femme, poursuivis pour abandon, "ont été reconnus coupables et condamnés à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans, avec l'obligation de dédommager les parties civiles et l'obligation de soins", indique dans un communiqué l'association Staphane Lamart "Pour la défense des animaux". Ils ont également été condamnés à l'interdiction définitive de détenir des animaux et à la confiscation de Spyke ainsi qu'à sa remise au Refuge Animal Augeron. L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

La gendarmerie et l'association se sont rendues sur place

A la demande de la gendarmerie, qui avait obtenu une réquisition judiciaire pour saisir deux chiens en urgence, l'association Stéphane Lamart était intervenue le 19 avril 2023 vers 17h, place Carnot de Conches-en-Ouche pour prendre en charge deux chiens. Il s'agissait de Spyke, un mâle de 3 ans et d'Aya, une femelle de 13 ans, de race American Staffordshire Terrier, dans un état d'amaigrissement sévère.

Deux enquêtrices de l'association, accompagnées de la gendarmerie, se sont rendues dans l'appartement du couple de Conches-en-Ouche. "Aya et Spyke ont été retrouvés, terrorisés par leur maître, affamés et assoiffés". Ils ne pesaient que 9kg, au lieu de 30. "Aya présentait une énorme tumeur mammaire qui avait explosé sous son ventre, la plaie était ouverte et des gouttes de sang jonchaient le sol", poursuit l'association. "Les propriétaires étaient dans le déni quant à l'état d'Aya et de Spyke et ne comprenaient pas pourquoi leurs chiens étaient saisis", ajoute-t-elle.

L'un des chiens n'a pas survécu

Malgré l'intervention des vétérinaires du refuge, la femelle Aya est décédée des conséquences de sa maltraitance chez le vétérinaire. Le vétérinaire avait également constaté d'autres tumeurs non soignées présentes sur tout son corps. L'association Stéphane Lamart a déposé plainte pour abandon et acte de cruauté sur animaux, pour laquelle le Parquet d'Evreux a ordonné la saisie immédiate des animaux au profit du Refuge Animal Augeron.