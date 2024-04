Près du Havre. Six jeunes arrêtés pour l'enlèvement d'un adolescent de 17 ans

C'est une affaire hors-norme, qui aura nécessité sept mois d'enquête. Six jeunes gens ont été interpellés, mardi 16 avril au petit matin, dans une affaire d'enlèvement et séquestration. Les investigations ont été menées par les gendarmes de la compagnie du Havre, la brigade de Saint-Romain-de-Colbosc et la brigade de recherches du Havre.

Fouetté avec des branches d'arbres

L'affaire débute dans un bus, dans la région havraise, le 27 septembre 2023. La victime, âgée de 17 ans, "est amenée à descendre du véhicule par la contrainte. Elle est ensuite emmenée dans un véhicule dans un endroit isolé, proche du Havre, par plusieurs individus", relate la gendarmerie. Dénudée, la victime se voit infliger des brûlures à l'aide d'un briquet. Elle est également fouettée avec des branches d'arbres. Elle ne sera libérée qu'après le paiement d'une rançon de 2 000€ par sa famille.

Durant les sept mois d'enquête, les gendarmes retracent l'emploi du temps de l'adolescent, réalisent des investigations techniques à partir des lieux de l'enlèvement et de la séquestration, analysent des images de vidéoprotection… Des enquêteurs spécialement formés aux nouvelles technologies et aux cybermenaces sont par ailleurs mobilisés.

Un pistolet chez un suspect

Au total, six individus, pour la plupart des hommes de 16 à 19 ans demeurant la région havraise, sont donc interpellés le 16 avril dernier, avec l'appui de plusieurs unités d'intervention normandes : les gendarmes mobiles des Monts-d'Aunay et du Havre, le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Penly, les pelotons de surveillance et d'intervention de gendarmerie du Havre, Fécamp, Yvetot et des équipes cynophiles d'Evreux, Caen et Argentan.

Le jeudi 18 avril, les mis en cause, dont certains étaient déjà connus de la justice, sont déférés devant les magistrats du parquet du Havre en vue d'une comparution immédiate et le juge des enfants. Trois majeurs ont été incarcérés en détention provisoire. Trois mineurs sont placés sous contrôle judiciaire, assorti de couvre-feu.

Une autre procédure est par ailleurs ouverte après la découverte, au domicile de l'un des suspects, d'un pistolet avec des munitions, de quelques grammes de cannabis et de 410 euros en liquide.