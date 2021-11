Le-Havre. Le Havre : séquestrée et violentée par des amies

Une jeune fille de 18 ans, habitant près de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), est tombée dans un piège. La victime s'est embrouillée avec trois autres jeunes filles du Havre (de 17 à 19 ans). Elle a connu l'une d'entre elles à l'école. Au cœur du différent, une histoire de garçon.

Elle est tombée dans un piège

Le mardi 28 août 2018, la victime est invitée à l'appartement de l'une des bourreaux pour récupérer un document administratif. Elle a été placée sur une chaise. Ses pieds ont été ligotés. Les trois copines l'ont giflée. Elle a aussi reçu des coups de poing et de pied. Copieusement insultée, elle a été filmée. La victime a été détachée et amenée vers un groupe de garçon du quartier pour leur montrer les vidéos. Avant de retourner à l'appartement, les bourreaux sont passés par le parc Mulhouse. Les violences ont repris. Des coups ont notamment été portés au visage et la victime s'est retrouvée avec une dent cassée. De retour à l'appartement, elle sera sauvée par une des agresseurs qui s'était absentée et revenue avec un ami.

Elles n'étaient pas connues de la justice

La victime a déposé plainte le jeudi 30 août 2018. Son médecin lui a prescrit quinze jours de ITT, réduit à six jours par le médecin légiste. Les agresseurs ont été convoqués au commissariat du Havre le 3 septembre. Elles ont reconnu les faits. Ces jeunes filles ne sont pas connues de la justice. Les deux majeurs passeront en comparution immédiate vendredi 7 septembre 2018. La mineure a été placée en centre éducatif fermé. Elle sera jugée plus tard.