Rouen. Rouen : le festival des jeux attend des milliers de visiteurs

Plus d'un millier de jeux de tous types prennent place le week-end des 13 et 14 janvier 2018 au sein de la Halle aux toiles à Rouen (Seine-Maritime). Pour les présenter, 36 éditeurs participent cette année à ce festival des jeux, c'est presque deux fois plus que l'an dernier où ils étaient 17. "Le festival est de plus en plus connu dans le milieu et les éditeurs sont bien accueillis", explique Éric Ducrocq, le responsable de l'association Ludens qui co-organise cet événement avec l'association Fabrik d'id.

Il faut dire que le jeu de société est revenu à la mode ces dernières années et sous différentes formes. "Les jeux se sont améliorés au fil des années, poursuit Éric Ducrocq, avant les graphismes étaient assez particulier, mais désormais les jeux sont très inspirés par la BD".

Se retrouver ensemble

Le retour des jeux de société permet aussi de "se retrouver en famille ou entre amis" et "de partager un bon moment que l'on gagne ou que l'on perde". Le festival s'adresse ainsi à tous les publics, allant des jeunes enfants de trois ans jusqu'aux personnes âgées. Il y a d'ailleurs de grandes structures en bois qui ont pris place dans la Halle aux toiles et qui occupera les plus jeunes, sous la surveillance des parents.

5 000 visiteurs avaient fait le déplacement en 2017. Les organisateurs, et les 120 bénévoles mobilisés, espèrent en attirer encore plus pour cette nouvelle édition.

Pratique. L'entrée est gratuite. Le festival est ouvert samedi 13 janvier 2018 de 10h à 23h, dimanche 14 de 10h à 19h. restauration sur place.

