Rouen. Un week-end pour jouer sans s'arrêter : les Fous du jeu sont de retour

Le festival des Fous du jeu, consacré aux jeux de société, est de retour à Rouen samedi 21 et dimanche 22 juin. Frédéric Boulle, coorganisateur, présente cette 11e édition.

Quelle est la vocation du festival ?

"Le festival des Fous du jeu, orchestré par l'association éponyme, permet aux participants de s'initier à des jeux bien souvent inédits. A cette occasion, nous mettons en lien les auteurs et les maisons d'édition de jeux. Cette année, une dizaine de maisons d'édition sont conviées, avec des incontournables comme Gigamic ou Blackrock games mais aussi des locales comme Arkada Studio qui innove avec des jeux hybrides mariant jeux de plateau et intelligence artificielle. Nous accueillons aussi beaucoup d'auteurs qui proposent des parties pour présenter leurs jeux. Certains ne sont encore que de simples prototypes, d'autres sont déjà en cours de développement dans des maisons d'édition et beaucoup sont inédits. Je serai d'ailleurs l'un d'eux. En compagnie de mon acolyte Nicolas Boria, je présenterai notre création Chakapuces."

Quels sont les types de jeux proposés ?

"Nous privilégions la diversité. Il y a des jeux de plateau de toutes sortes et des jeux surdimensionnés, et même un espace de divertissement sur le parvis avec du trollball, inspiré du jeu Blood Bowl, et un hippos gloutons géant, basé sur le jeu du même nom. Le festival exploite l'ensemble de la superficie du Kindarena, divisé en espaces spécialisés avec des jeux pour les gros joueurs, exigeant de la concentration et des parties longues, mais aussi beaucoup de jeux plus familiaux avec des parties courtes."

Quelles seront les stars du festival ?

"Les amateurs auront la possibilité de rencontrer 11 auteurs de jeux parmi lesquels Grégory Grard et Mathieu Roussel, auteurs de Zénith et Château combo. Grégory Grard est une star : il a été cité pour son jeu Darwin à l'As d'or et au Spiel, des concours renommés. Le salon accueille aussi le dessinateur de BD et de jeux de société Jonathan Aucomte pour une séance de dédicaces."

Pratique. Le 21 juin de 13h à 20h, Le 22 juin de 10h à 18h. Kindarena. Gratuit.