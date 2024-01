Rouen. Des centaines de jeux pour toute la famille à découvrir à la Halle aux toiles

Ce festival rouennais permet de faire découvrir au grand public des dizaines de jeux inédits. Eric Ducrocq, directeur de Ludens et programmateur de l'événement, nous présente cette 21e édition.

Quel est le concept de ce festival ?

"C'est un rendez-vous familial et participatif. Les visiteurs sont invités à tester en famille et entre amis de nombreux jeux : jeux de plateau, jeux vidéo, jeux en bois, ou encore manèges à énergie parentale. Ces expériences ludiques sont rendues possibles grâce à la présence d'une centaine de bénévoles et de nombreuses associations de promotion du jeu partenaires de l'événement, coordonnés par l'association les Dés'calés de Barentin. Ceux-ci présentent les jeux et encadrent les parties. A son arrivée sur le site, le visiteur est orienté en fonction de ses goûts sur les stands adaptés. Il y a un espace destiné aux tout-petits, dès 2 ans, mais il est aussi possible de découvrir des prototypes et de se procurer des jeux aux stands de vente."

Y a-t-il des tendances nouvelles ?

"Depuis la Covid, l'intérêt du public pour les jeux de société connaît une nouvelle croissance sur laquelle surfent les maisons d'édition. Une quinzaine de maisons d'édition sont présentes sur le festival et chacune promeut en moyenne une dizaine de nouveautés, mais les thèmes des jeux sont vraiment très variés. Ces éditeurs viennent de toute la France, comme Gigamic, Blackrock, Ravensburger ou Bioviva, pour présenter ces inédits. Sur le festival, on peut aussi retrouver des jeux historiques, bien connus du public comme Jamaïca ou Colt Express, que Ludens a adaptés en version géante."

Quelle est l'originalité de ce festival ?

"Son ampleur est exceptionnelle, il se place dans le top 10 des plus grands festivals de jeux de France après celui de Cannes, Paris ou Parthenay. C'est aussi un festival très riche car diversifié : on y retrouve aussi bien des jeux vidéo, des jeux longs pour les joueurs passionnés et même un spectacle interactif. C'est aussi l'occasion de rencontrer des créateurs de jeux, maisons d'édition ou auteurs !"

Pratique. Samedi 13 (10h-23h) et dimanche 14 janvier (10h-18h). La Halle aux toiles à Rouen. Gratuit. normandie-jeux.fr