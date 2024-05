Rouen. Les Fous du jeu : le jeu de société sous toutes ses formes pour toute la famille

Organisé par l'association du même nom, l'événement Les Fous du jeu, samedi 1er et dimanche 2 juin, a pour but de promouvoir le jeu de société moderne. Laurent Rogé, président de l'association et programmateur, nous annonce les réjouissances.

Comment ce festival s'organise-t-il

au Kindarena ?

"Ce sera notre 4e édition au Kindarena, lieu plus adapté à l'ampleur de l'événement. Le terrain de jeu se divise en deux espaces principaux : à l'intérieur pour les jeux de société et en extérieur pour des jeux de plein air comme le Trollball, qui mixe jeu de panier et combat à l'épée en mousse, ou hippos gloutons, inspiré du traditionnel jeu de société. A l'intérieur, les jeux sont répartis en fonction de leur thématique en cinq espaces familiaux- dexteritex, explorarium, fabulastik, technopolis et naturama. Mais on met aussi à disposition des visiteurs un espace où les auteurs présentent leurs prototypes, un autre avec les nouveautés des maisons d'édition ainsi qu'un secteur dédié aux férus de jeux baptisé komplexiroom."

Comment les visiteurs s'orientent-ils ?

"Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par des bénévoles. Une quinzaine d'associations de la région participent à l'événement et nous permettent de piloter les visiteurs. La signalétique leur indique les différents secteurs de jeu, mais les animateurs sont à leur disposition pour leur proposer le jeu le plus adapté à leurs désirs et pour leur expliquer les règles et encadrer la partie. Ce qui nous importe, c'est que les visiteurs puissent jouer en famille tous ensemble et que le jeu s'adapte à tous les âges. Grâce à ce dispositif et à une organisation bien rodée, près de 1 000 personnes peuvent jouer simultanément !"

Quels jeux peut-on découvrir ?

"Chaque année, il y a presque 2 000 nouveautés éditées. Le festival témoigne de cette créativité dans le domaine du jeu de société et mise sur la diversification. La grande majorité des jeux présentés sont inédits ou méconnus du grand public et certains même ne sont pas encore mis sur le marché !"

Pratique. Samedi 1er dimanche 2 juin au Kindarena de Rouen. Gratuit.