Rouen. Romans : le Normand Michel Bussi connaît la bonne recette

Il ne fallait pas arriver en retard, sous peine de ne voir l'auteur que de loin. À moins d'être plus malin que tout le monde et de dégoter un petit marchepied, comme cet homme arrivé un peu après les autres. Le centre de toute cette attention ? Michel Bussi, l'auteur à succès, qui venait le jeudi 11 avril 2019 à la librairie L'Armitière de Rouen (Seine-Maritime) pour rencontrer des fans et dédicacer sa dernière création, J'ai dû rêver trop fort.

Du Bussi pour tous les goûts

Comme à chaque apparition, l'auteur originaire de Louviers (Eure) est parvenu à rassembler de nombreux fans d'âge, de genre ou de condition sociale bien différents. Et chacun semble avoir une bonne raison d'aimer l'ancien professeur de géographie à l'Université de Rouen. "J'aime beaucoup les chutes au dernier moment, son style et le fait qu'il se renouvelle à chaque roman", explique par exemple Bertrand Leblond.

D'autres apprécient de retrouver leur cadre de vie dans les lignes de l'auteur et la qualité de ses descriptions. "J'aime la précision géographique et les détails, témoigne Nina Croce. Et quand il décrit Rouen ou Giverny, il n'invente pas, on peut voir les lieux dont il parle." En 2018, Michel Bussi se classait à la deuxième place des écrivains français les plus lus. En partie grâce à ses lecteurs fidèles en Normandie.

