Culture. Les habitudes de Victor Hugo à Veules-les-Roses

"Il était très Normand", affirme Guy Pessiot, spécialiste littéraire, à propos de Victor Hugo. Une terre qu'il apprécie pour ces espaces et sa tranquillité. Dès lors qu'il se rend sur la côte, le romancier passe par Rouen, ville qu'il baptise "La ville aux cent clochers" en 1831. Quelques années plus tard, il tombe sous le charme de Veules-les-Roses et de ses paysages atypiques.

Quatre étés

Très proche de la famille Meurice, Victor Hugo a réalisé quatre voyages à Veules-les-Roses en 1879, 1880, 1882 et le dernier en 1884, avant de perdre la vie l'année suivante. Lors de ces quatre visites dans la Veules, l'écrivain a passé beaucoup de temps à contempler la nature. "La mer a inspiré Victor Hugo", indique Francelina Ferreira, guide au sein de l'office du tourisme de la côte d'Albâtre. L'écrivain a même laissé une trace de son nom dans le paysage : la grotte de Victor Hugo, une zone qui lui est dédiée, dans laquelle il a pu se réfugier pour contempler l'horizon. Aujourd'hui, cet espace est en danger en raison des éboulements même si la grotte située au-dessus des cabanes de plage reste observable.

Un grand banquet

Généreux et concerné par les problèmes sociétaux, il organise un grand banquet, le 24 septembre 1882, où il convie les enfants les plus pauvres du village. "La tombola ne comportait que des tickets gagnants", révèle la guide. Des cadeaux et de l'argent ont été ainsi distribués pour remédier aux soucis d'hygiène de l'époque. Ces actions témoignent de sa proximité avec la population selon la spécialiste des lieux, "il adorait passer du temps avec les gens du village".

Pratique. Visite tous les mardis matin à 10h30.