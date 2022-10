[Enquête] Rouen. L'office de tourisme : un bâtiment remarquable aux mille vies

Le chantier se déroule en deux phases. La première, entamée mi-octobre, doit permettre de rouvrir l'accueil pour l'Armada 2023.

Le chantier a enfin commencé, mi-octobre, au sein de l'office de tourisme de Rouen. Parmi les objectifs, améliorer les conditions de travail des agents mais aussi "proposer un accueil touristique qui correspond à la destination, plus moderne et plus innovant", indique Christine de Cintré, la présidente de Rouen tourisme et congrès, l'office de tourisme de Rouen. L'ensemble du bâtiment va être rénové, à commencer par l'accueil au rez-de-chaussée, qui sera agrandi et s'étendra jusque dans la cour. Celle-ci, rénovée également, sera couverte par une verrière.

Une nouvelle offre touristique

Plus de grand comptoir mais plusieurs postes, pour un accueil plus individualisé et plus convivial, seront installés. Le bâtiment sera aussi plus accessible, avec des toilettes publiques, "qui manquaient vraiment, notamment pour les groupes". Un ascenseur doit être installé, ce qui permettra de rendre enfin le premier étage accessible aux personnes à mobilité réduite, et donc d'ouvrir cet étage au public pour en faire un lieu de visite. "Beaucoup de Japonais, d'Américains nous demandaient de voir le lieu d'où Monet peignait ses cathédrales, et on ne pouvait pas", regrette Christine de Cintré.

L'atelier de Monet enfin accessible

Cet étage deviendra une nouvelle attraction touristique, même si l'offre qui sera proposée n'est pas encore tout à fait arrêtée. "On réfléchit à une introduction à la destination, une proposition sur la Ville de Rouen ou plus axée sur l'impressionnisme", évoque la présidente, qui le verrait bien aussi comme un lieu de pratique d'art. Un comité avec des chercheurs doit se pencher sur la question. Une cuisine traiteur sera installée pour élargir la possibilité d'offre de réception, contrainte jusqu'à maintenant par une cuisine modeste. Et puis, les combles seront aménagés en bureaux pour plus d'espace pour les agents. La première phase de travaux, déjà entamée, doit s'achever d'ici l'Armada en juin 2023, pour une réouverture de l'accueil. Les travaux reprendront ensuite après l'événement, et jusqu'en 2026, notamment pour la rénovation complète de la magnifique façade du début de la Renaissance. Les agents devront à nouveau quitter les lieux pendant cette phase délicate, placée sous la responsabilité d'un architecte des monuments historiques, les façades étant classées. Un chantier à 5 millions d'euros au total, financé par la Métropole Rouen Normandie, l'Union européenne, la Région Normandie et l'État.

Pratique. Pendant les travaux et jusqu'à la réouverture pendant l'Armada 2023, l'accueil de l'office de tourisme de Rouen a été déplacé au sein du musée des Beaux-Arts. Il y sera à nouveau pendant la deuxième phase jusqu'en 2026.