Rouen. [notre dossier] Dans le centre de Rouen, chaque rue a sa petite histoire

Vous passez dans ces rues de Rouen (Seine-Maritime) tous les jours, ou presque. Vous levez parfois les yeux sur les vieilles plaques qui rappellent leur nom et une partie de leur passé. Mais connaissez-vous leurs histoires, grandes comme petites, et les anecdotes qu'elles ont connues au fil du temps ? Trois amoureux de la ville aux cent clochers et de son patrimoine vous emmènent en promenade dans les rues du centre historique pour vous livrer leurs secrets.

Le départ est donné rue de la Savonerie, une petite voie parallèle aux quais qui illustre les erreurs de la transmission orale il y a plusieurs siècles. Pour Jacques Tanguy, guide-conférencier qui fêtera prochainement ses 46 ans d'exercice, c'est une déformation de la "rue de la Saunerie. Les sauniers étaient ceux qui travaillaient le sel, et le grenier à sel se trouvait sur les quais juste à côté". Juste au dessus, dans la rue aux Ours, aucun lien avec un animal sauvage pour baptiser la voie, mais un nouvel élément de langage désormais oublié : "Certains pensent que ça vient d'un ours empaillé dans la vitrine d'un cabaret. En réalité, le nom vient d'un marché aux oies situé ici. Le mot 'ouës' était le pluriel irrégulier de 'oie' et il s'est transformé avec le temps", précise Jacques Tanguy.

Au dessus du numéro 45, une plaque retrace l'histoire du nom de la rue aux Ours. - Aurélien Delavaud

En remontant cette rue aux Ours vers l'ouest, nous tombons sur la rue des Vergetiers. Daniel Caillet, ancien président de l'association P'tit Pat Rouennais pour la préservation du patrimoine, prend le relais. Il explique que cette petite artère, comme beaucoup d'autres, porte le nom d'un métier très représenté dans ce quartier : "Les vergetiers étaient des marchands de brosse et de balais qu'on appelait des vergettes."

L'ancienne vie des rues Jeanne d'Arc et Lecanuet

Nous replongeons ensuite sur la rue Jeanne d'Arc, plus large et plus connue. Mais Guy Pessiot, adjoint à la mairie qui a écrit des livres sur la ville, rappelle qu'elle n'a pas toujours porté le nom de la Pucelle d'Orléans. "Elle s'est appelée rue de l'Impératrice jusqu'en 1870", ajoute-t-il. Même son de cloche dans sa grande perpendiculaire, la rue Jean Lecanuet. Beaucoup de Rouennais savent qu'elle porte le nom d'un illustre maire de la ville. Mais ils sont moins nombreux à savoir qu'elle a pris ce nom en juillet 1993 sur décision du conseil municipal, quelques semaines seulement après son décès. L'ancienne rue Adolphe Thiers, personnage plus controversé, a ainsi été renommée "en l'honneur de celui qui vivait justement dans cette rue, en face du square Verdrel", précise Guy Pessiot.

Depuis cette voie majeure, nous replongeons dans les petites rues plus étroites et intimes du centre-ville piéton. Nous rejoignons ainsi la rue Ganterie, qui porte le nom des fabricants de gants qui l'occupaient, puis la rue de l'Hôpital qui la prolonge. Pour Daniel Caillet, ce nom est plus lié à l'origine du mot, qui dérive "d'hospice". "Il n'y avait pas vraiment d'hôpital, mais plutôt une congrégation religieuse qui soignait les malades", précise-t-il. Jacques Tanguy, lui, pense "qu'il s'agissait plus d'une sorte d'auberge de jeunesse de l'époque, qui accueillait les voyageurs".

Notre petite promenade se termine dans la rue de la République. Une voie tracée au XIXe siècle pour relier l'ancêtre du pont Corneille à l'hôtel de ville. Baptisée rue Royale à ses débuts, "elle est devenue rue de la République une première fois pendant la Restauration avant de devenir rue de l'Empire sous Napoléon III". À sa chute, elle est redevenue définitivement la rue de la République que tous les Rouennais connaissent. Sans forcément connaître l'histoire qu'elle porte.

