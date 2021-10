Rouen. Rouen : risque de chutes de pierres, l'abbatiale Saint-Ouen sécurisée

L'abbatiale Saint-Ouen de Rouen (Seine-Maritime) a ses fragilités. Ce n'est pas une surprise. La Ville, qui gère l'édifice, a d'ailleurs fait de sa rénovation une priorité. Entre 20 et 25 millions d'euros seront nécessaires pour reprendre notamment la façade sud et la façade occidentale.

Travaux d'urgence

Une étude est conduite en ce moment pour juger précisément des travaux qui seront à réaliser. C'est là que débutent les mauvaises surprises. "On a remarqué que certaines pierres et pilastres risquaient de s'effondrer." dans le parc de l'hôtel de ville, précise Guy Pessiot, conseiller municipal délégué au patrimoine. Des barrières ont donc été installées pour assurer la sécurité des passants et "éviter que les Rouennais prennent les pierres sur la tête". Des travaux d'urgence doivent être engagés pour la mise en sécurité des lieux. "Les pierres vont être soit consolidées, soit déposées.", détaille l'élu. Un imprévu pour lequel la mairie dispose d'un budget dédié. Les barrières ne seront retirées qu'une fois ces travaux effectués.

