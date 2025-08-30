En ce moment J'ai changé KENDJI
Drame devant un bar à Evreux. Le maire de la commune réagit : le bar "aurait dû être fermé dès 1h"

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août, une voiture aurait foncé "délibérément" dans la foule, causant la mort d'un homme et faisant état de cinq blessés à Evreux dans l'Eure. Face à ce drame, le maire de la commune a réagi.

Publié le 30/08/2025 à 17h10
Drame devant un bar à Evreux. Le maire de la commune réagit : le bar "aurait dû être fermé dès 1h"
Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août, une voiture aurait foncé "délibérément" dans la foule, causant la mort d'un homme et faisant état de cinq blessés à Evreux dans l'Eure.

De nouvelles informations dans l'affaire de la voiture qui aurait foncé "délibérément" dans la foule dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août ont été communiquées par l'AFP. Pour rappel, l'accident a fait un mort et cinq blessés dont deux en urgence absolue.

A lire aussi. Évreux. Un mort et des blessés graves : le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes

"Un bilan lourd"

"On a malheureusement un bilan très lourd, puisqu'on a eu une personne décédée sur place et cinq blessés, dont deux personnes qui sont en urgence absolue à l'heure où l'on parle", a précisé Rémi Coutin, procureur de la République d'Evreux. Les cinq personnes ont été hospitalisées au CH d'Evreux. Selon une source policière, les forces de l'ordre, à leur arrivée, ont vu une foule paniquée, avec de nombreuses personnes alcoolisées. Le véhicule aurait percuté à plusieurs reprises des personnes qui étaient sorties du bar La Winery et aurait ensuite pris la fuite.

'Un établissement défavorablement connu"

Dans un message sur son compte Facebook, le maire d'Evreux Guy Lefrand a exprimé son "émotion" et sa "profonde solidarité envers les victimes, leurs familles et leurs proches", précisant que les faits avaient eu lieu avenue Winston Churchill. "Je salue la réactivité des forces de l'ordre et des secours, immédiatement mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés. La situation est désormais revenue au calme", souligne-t-il. L'élu a également pointé du doigt l'établissement qui "aurait dû être fermé dès 1h du matin s'il respectait les consignes qui lui ont été données". Le bar "ne respecte jamais les horaires de fermeture. C'est un établissement défavorablement connu", poursuit-il.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide, selon Rémi Coutin, qui exclut tout motif "terroriste, de caractère raciste ou autre".

Avec AFP

