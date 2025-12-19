Coupe de France de football. Avant le 32e de finale du Bayeux FC, on a posé 5 questions à son capitaine

A Bayeux, on espère toujours vibrer de nouveau pour son club de football en Coupe de France, mais il faudra prendre le meilleur sur Blois, pensionnaire de N2. Pour en apprendre plus sur l'état d'esprit des Bayeusains à 24 heures du match, nous avons posé 5 questions au capitaine, Grégoire Delain.

Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant ce 32e de finale ?

GD : "En réalité, on n'y a pas réellement pensé. On n'a pas envie de se mettre une pression inutile sur les épaules. Pour nous, c'est comme si on jouait n'importe quel match, même si l'énergie et l'ambiance sont totalement différentes en Coupe de France. Il ne va pas y avoir une histoire de niveau, on va se battre avec nos armes et voir où cela va nous mener à la fin. On a toujours cette même mentalité et cette même énergie, quand il s'agit de la Coupe de France."

Il n'y a pas eu une petite déception à l'annonce du tirage au sort ?

GD : "C'est sûr qu'on a été un peu frustré, car on s'attendait à un adversaire plus gros, et donc à une belle fête à d'Ornano. Après, ça a aussi été une chance d'être tiré au sort en premier, car cela nous permet de recevoir le match, et c'est déjà une première victoire. On ne joue pas contre une Ligue 1 ou une Ligue 2 mais ce n'est pas parce qu'on a gagné contre Malherbe qu'on doit se dire qu'on va passer. On a fait l'exploit il y a quelques semaines, on a toutes nos chances de notre côté, donc pourquoi pas ?"



Donc il y a quand même des points positifs d'avoir tiré Blois ?

GD : "Oui, c'est sûr ! On va jouer dans notre stade, à Henry Jeanne, avec plus de 2 700 personnes dont nos amis, nos familles et les personnes du club. On espère une nouvelle fois faire vibrer cette ville et ces personnes qui nous accompagnent partout, notamment à Yvetot (cf. 8e tour de CDF remporté 1 à 0 à Yvetot) où ils étaient venus à 400. On entendait presque plus nos supporters que ceux de Yvetot."

Et, si victoire il y a, vous rêvez d'affronter quel club de l'élite ?

GD : "Je ne suis pas fan d'une équipe en particulier. Déjà, le fait d'avoir joué Malherbe c'était génial car je vais voir les matchs, et de les avoir battus c'était encore mieux. Donc qu'importe l'adversaire de Ligue 1, on sera très content, comme des Paris, Lyon, Marseille, Lens, Lille, mais je n'ai pas de préférence. Ça serait juste sympa de recevoir une grosse équipe pour ramener toute la Normandie derrière nous à d'Ornano."

Donc, votre rêve principal, c'est d'aller à d'Ornano en tant que joueur ?

GD : "Carrément, car quand je n'ai pas d'entraînement, quand je n'ai pas d'obligations professionnelles, je suis les matchs et j'y vais toujours avec mon meilleur pote. Même lui me dit : 'Si tu joues à d'Ornano, ça va être incroyable !', donc ouais, c'est un petit rêve de jouer à d'Ornano."