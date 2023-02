Disney. Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 et Zootopie 2 arrivent !

Le patron de Disney, Bob Iger, a annoncé la préparation de trois suites majeures : Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 et Zootopie 2. Ces franchises sont les plus populaires du groupe, ayant cumulé 2,7 milliards de recettes pour La Reine des Neiges, 2 milliards pour Toy Story et 1,1 milliard pour Zootopie. Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais ce ne sera pas avant plusieurs années.

La plateforme Disney+ a sorti en 2022 une série courte intitulée Zootopie +. Cette série a été bien accueillie par le public et a renforcé la popularité de la franchise.