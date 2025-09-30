Honfleur. L'association La Mora - Guillaume le Conquérant placée en liquidation judiciaire

Faire renaître le navire amiral de Guillaume le Conquérant, telle était la mission de l'association La Mora - Guillaume le Conquérant, lancée en février 2018 par un groupe d'amis férus d'histoire et de navigation. Un chantier spectacle avait même été lancé en mars 2024 depuis la jetée est du port de Honfleur, ouvert au public.

Malheureusement, en septembre 2025, la situation financière a mis en difficulté l'association, notamment à cause "d'une dérive budgétaire de 3 millions d'euros pour la réhabilitation du site et la construction des installations. Et d'une erreur d'appréciation du niveau de la fréquentation des premières années, qui a été surestimée, bien que le niveau final de 120 000 visiteurs par an soit en rapport avec l'attractivité de Honfleur", explique l'association.

Quel avenir pour le site ?

Malgré l'engagement des bénévoles et des salariés, le projet de La Mora a donc été placé en liquidation judiciaire, et l'association est contrainte de cesser ses activités. Le tribunal doit confirmer cette décision le 20 octobre prochain. A la suite de cela, le Département du Calvados va donc reprendre la gestion du site, étant propriétaire du terrain.

Pour la suite, le Département pourrait donc "lancer un appel à projets pour l'exploitation de la restauration avec un objectif de réouverture au 1er trimestre 2026". Le Département confie également que "la réouverture complète du site pourrait intervenir au plus tard pour 2027, année du Millénaire de Guillaume le Conquérant".